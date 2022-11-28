В ЕС осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Инициатива Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times.

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По информации издания, большинство европейских стран поддержали предложение об установке потолка цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако власти Польши и стран Балтии осудили эту идею, сочтя ее «слишком выгодной» для Москвы.

Сейчас переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Для установки предельной стоимости необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза.

«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — отметил собеседник FT.

В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть, пишет газета.