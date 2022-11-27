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1 час назад

Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины

Lenta.ru

Экономический ущерб жителей западных стран из-за поддержки Украины Европейским союзом (ЕС) оказался не так значителен, как полагали аналитики. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все опасались, что все будет гораздо хуже. В Европе сохраняют умеренный оптимизм. Не так сильно падает ВВП в Европейском союзе, политика повышения ставок уже начинает влиять на инфляцию. Сейчас нет голода и очень сильного падения благосостояния граждан. Да, растет инфляция, высокие счета всех раздражают», — описал ситуацию экономист.

Экономический спад связан с различными формами прямой помощи Украине из бюджета, поставками вооружений, а также косвенными потерями европейцев из-за высоких цен на нефть и газ, отметил Александр Абрамов.

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«Длительный период наличия этих издержек и пока непонятные временные перспективы конфликта вызывают нарастание в Европе раздражения и опасений о том, как долго это все может затянуться. Прошел первый период эйфории, что будем поддерживать. Эти расходы тяжело нести на постоянной основе. Это проявление усталости Европы и США от того, что есть большие расходы, и люди не очень понимают, насколько долго это будет длиться», — заключил он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — цитирует его издание Die Welt.

Экономика,Йенс Столтенберг,Александр Абрамов,РАНХиГС,НАТО,ЕС,
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