Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины

«Длительный период наличия этих издержек и пока непонятные временные перспективы конфликта вызывают нарастание в Европе раздражения и опасений о том, как долго это все может затянуться. Прошел первый период эйфории, что будем поддерживать. Эти расходы тяжело нести на постоянной основе. Это проявление усталости Европы и США от того, что есть большие расходы, и люди не очень понимают, насколько долго это будет длиться», — заключил он.