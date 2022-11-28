США давят на ЕС для введения потолка цен на российскую нефть

США оказывают давление на Европейский союз и отдельные страны объединения, чтобы блок ввел потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет в понедельник издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата.

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"США также оказывают давление, чтобы предельная цена на нефть была принята, как на уровне ЕС, так и [оказывают давление] на нас, на национальном уровне", - сказал собеседник издания.

По данным газеты, дипломат представляет страну, выступающую за более высокую цену на нефть. По его мнению, на кону "жизненно важные интересы", страны Евросоюза не должны "наказывать себя больше, чем виновных".

Еврокомиссия на прошлой неделе предложила ограничение на уровне $65-70 за баррель, против которого выступили Польша и страны Балтии. Греция, Мальта и Кипр, зависящие от танкерных перевозок, выступают за более высокий потолок или иную форму компенсации. Рассуждая о предельной цене, другой европейский дипломат заявил, что при диапазоне в $12-20 за баррель Россия сможет покрывать стоимость добычи.

На прошлой неделе страны Евросоюза не смогли договориться о потолке цен на поставки российской нефти. По данным Politico, переговоры возобновятся 28 ноября.