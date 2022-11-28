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51 минуту назад

Евросоюз изучит возможность переподключения российского банка к SWIFT

Lenta.ruиещё 5

Евросоюз (ЕС) изучит возможности снятия санкций с Россельхозбанка и его переподключения к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом в понедельник, 28 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Евросоюз изучит возможность переподключения российского банка к SWIFT
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявил Стано, Брюссель «должным образом принял к сведению претензии России» относительно роли банка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также возможные трудности, вызванные его отключением от SWIFT.

«Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — допустил он.

Стано отметил, что любая поправка к мерам ЕС должна быть единогласно принята странами — членами совета, а меры ЕС предусматривают отступление от санкций, позволяющие операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, попавшими под них.

Представитель ЕС также добавил, что открытым остается «достаточное количество платежных каналов», поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, в том числе крупные финансовые институты, такие как Газпромбанк.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва намерена добиваться того, чтобы Россельхозбанк был переподключен к SWIFT. Это позволит снять препятствие для экспорта российской сельхозпродукции, заявил он.

Ряд российских банков, в том числе Россельхозбанк, был отключен Евросоюзом от системы SWIFT с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России.

Экономика,Сергей Вершинин,Газпромбанк,Россельхозбанк,ЕС,
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