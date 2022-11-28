Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
54 минуты назад

Нефть Brent упала ниже $82 впервые за 10 месяцев

Елена Прошина

Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель, сообщает news.ru со ссылкой на данные торгов.

Нефть Brent упала ниже $82 впервые за 10 месяцев
Фото: ТАССТАСС

Такая стоимость зафиксирована впервые с 11 января 2022 года. По данным на 04:41 по московскому времени 28 ноября стоимость сырья этой марки опускалась до уровня $81,41 за баррель. К 04:43 она падала до $81,25 за баррель (-2,86%).

При этом фьючерс марки WTI с поставкой в январе следующего года снижался на 3% до уровня $73,9 за баррель.

Ранее власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron поставлять нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Соответствующую лицензию опубликовало Министерство финансов США. Документом разрешена продажа, экспорт или импорт в Америку сырья и нефтепродуктов из Венесуэлы, производимых совместными предприятиями Chevron.

Напомним, российские власти прекратят поставки нефти и газа в страны, которые введут потолок цен на энергоресурсы из России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отмечается, что Москва в этом случае будет руководствоваться только собственными интересами.

Экономика,Дмитрий Песков,Chevron Corporation,Казначейство США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители