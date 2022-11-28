Нефть Brent упала ниже $82 впервые за 10 месяцев

Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель, сообщает news.ru со ссылкой на данные торгов.

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Такая стоимость зафиксирована впервые с 11 января 2022 года. По данным на 04:41 по московскому времени 28 ноября стоимость сырья этой марки опускалась до уровня $81,41 за баррель. К 04:43 она падала до $81,25 за баррель (-2,86%).

При этом фьючерс марки WTI с поставкой в январе следующего года снижался на 3% до уровня $73,9 за баррель.

Ранее власти Соединенных Штатов разрешили американской нефтегазовой компании Chevron поставлять нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Соответствующую лицензию опубликовало Министерство финансов США. Документом разрешена продажа, экспорт или импорт в Америку сырья и нефтепродуктов из Венесуэлы, производимых совместными предприятиями Chevron.