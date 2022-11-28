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23 минуты назад

Россиян предупредили о рисках вложений в доллары и евро

Елена Прошина

Нестабильность в экономике создает значительные риски для вложений в доллары и евро, а также в криптовалюту, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Россиян предупредили о рисках вложений в доллары и евро
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, при выборе ценных бумаг стоит обратить внимание на акции компаний, которые пользуются стабильным спросом. В качестве примера она привела ретейлеров. Кроме того, средства можно вложить в валюты дружественных стран, в частности, в юань.

Эксперт отмечает, что если сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно.

Валишвили подчеркнула, что доллар и евро сегодня не могут являться валютами выбора для сохранения активов. Кроме того, покупка и продажа этих валют может облагаться комиссией. Также доцент не одобрила криптовалюту.

Для тех инвесторов, кто хочет диверсифицировать риски, эксперт советует присмотреться к защитным активам, так как облигации, как государственные, так и корпоративные, которые достаточно стабильны в цене. А продажа на фондовом рынке бумаг с дисконтом принесет кредитору гарантированный доход. Также не стоит забывать о доходности по купону.

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