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56 минут назад

Индия закупилась российской нефтью

Lenta.ruиещё 22

В ноябре Индия закупила около 40 процентов всех экспортных объемов российской нефти Urals, передает Reuters. Агентство подвело подсчеты, основываясь на информации от трейдеров и поставщика данных для финрынка Refinitiv.

Индия закупилась российской нефтью
Фото: ТАССТАСС

До этого лидерами по морским закупкам были страны Европы, сейчас на них пришлось менее четверти от общего объема. В Средиземноморье лидером по закупкам стала Турция (15 процентов), на Китай пришлось 5 процентов морского экспорта Urals. В общей сложности из российских портов в ноябре было отгружено 7,5 миллиона тонн нефти.

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Ранее в ноябре стало известно, что стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска опустилась до 51,96 доллара за баррель. Это значительно ниже предлагаемого Евросоюзом потолка в 65-70 долларов за баррель. Сейчас стоимость Urals отстает от котировок эталонного сорта Brent уже более чем на 30 долларов, при этом она почти на 20 долларов ниже, чем заложенный в российский бюджет уровень в 70,1 доллара за баррель.

Как писало агентство Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) хотят нарастить поставки российской нефти перед вступлением в силу новых санкций через несколько недель. В настоящее время как минимум четыре зарубежные компании ищут производителей топлива из России с поставками в период с 5 декабря по 19 января.

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