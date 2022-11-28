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31 минуту назад

Правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тыс. тонн

ТАССиещё 1

Действующая экспортная квота для российских производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. тонн. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин увеличил квоту на экспорт азотных удобрений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение будет действовать до конца 2022 года. В целом размер квоты теперь составляет чуть более 9 млн тонн. Ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию", - говорится в сообщении.

Распределить дополнительные объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли РФ.

Решение принято для поддержки российских производителей удобрений, у которых в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объемы на экспорт, пояснили в кабмине.

Экономика,Михаил Мишустин,Минпромторг,Правительство РФ,
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