Кабмин увеличил квоту на экспорт азотных удобрений

Действующая экспортная квота для российских производителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. тонн. Как сообщает в понедельник пресс-служба правительства РФ, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Решение будет действовать до конца 2022 года. В целом размер квоты теперь составляет чуть более 9 млн тонн. Ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию", - говорится в сообщении.
Распределить дополнительные объемы между экспортерами поручено Министерству промышленности и торговли РФ.
Решение принято для поддержки российских производителей удобрений, у которых в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объемы на экспорт, пояснили в кабмине.