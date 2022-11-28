Хазин допустил повторение кризиса 2008 года

Экономист Михаил Хазин допустил, что власти США могут спровоцировать обвал мировых финансовых рынков по примеру 2008 года. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В 2008 году они спасли всех, кроме Lehman Brothers, а сейчас могут не спасать никого. Это вполне рабочая ситуация, ее можно разыграть», - заявил Хазин.

По его мнению, осенью 2022-го американские власти могли устроить сговор, чтобы помочь американской экономике, и теперь им нужен некий скандал. Хазин отметил, что в 2020 году для этого использовали коронавирус - объективный фактор, позволявший США избежать ответственности.

«Тогда у них было ощущение, что это какой-то локальный кризис, который после сменится ростом. Сейчас понятно, что ухудшение продолжается, мировая экономика находится в кризисе. Нужно делать еще что-то», - сказал экономист.

Он считает, что США попробуют реализовывать программу экс-президента Дональда Трампа об индустриализации в рамках альянса AUKUS, включающего Штаты, Великобританию и Австралию.

«Для этого надо сбрасывать мировую долларовую систему», - подчеркнул он.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее рассказала, что существует угроза возникновения нового глобального кризиса. По ее мнению, он начнется внезапно (как в 2008 году) и сможет разрушить «привычные форматы финансового сектора экономики».