В России предложили идею универсальной платежной системы

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С таким предложением выступил советник председателя коллегии ЕЭК Владимир Ковалев. По задумке система объединит национальные платежные системы Китая (Union Pay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы «Мир» и «Белкарт»). Новая система предполагает выпуск общей платежной карточки.

В пресс-службе комиссии отметили, что в ЕАЭС работают над созданием общего финансового рынка. Эта работа касается страхового, банковского рынков, а также рынка ценных бумаг. Помимо этого планируется создать общее биржевое пространство.

«Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС», — отмечается в сообщении.