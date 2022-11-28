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12 минут назад

В России предложили идею универсальной платежной системы

Lenta.ruиещё 1

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили создать универсальную платежную систему для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулирующего органа.

В России предложили идею универсальной платежной системы
Фото: Matt Siegel / ReutersMatt Siegel / Reuters

С таким предложением выступил советник председателя коллегии ЕЭК Владимир Ковалев. По задумке система объединит национальные платежные системы Китая (Union Pay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы «Мир» и «Белкарт»). Новая система предполагает выпуск общей платежной карточки.

В пресс-службе комиссии отметили, что в ЕАЭС работают над созданием общего финансового рынка. Эта работа касается страхового, банковского рынков, а также рынка ценных бумаг. Помимо этого планируется создать общее биржевое пространство.

«Предусмотрено учреждение наднационального органа по регулированию финансового рынка. Соответствующие наработки могут быть интересны и нашим партнерам из БРИКС», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские власти начали искать способ отвязать от доллара расчеты в дружественных валютах. Американскую валюту в этих операциях, в частности, предлагают заменить на корзину валют.

Экономика,Владимир Ковалев,БРИКС,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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