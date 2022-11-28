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41 минуту назад

FT: инфляция в мире достигла своего пика

Газета.Ruиещё 2

Financial Times проанализировала ключевые индикаторы экономики, опросила экспертов и пришла к выводу, что мировая инфляция, скорее всего, в данный момент находится на пике и дальше будет замедляться.

FT: мировая инфляция достигла своего пика
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, в Германии в октябре оптовые цены производителей стали меньше на 4,2% по сравнению с сентябрем. Издание отмечает, что снижение стало рекордным с 1948 года. Отмечается, что в США и Британии летом снижались оптовые цены производителей в сравнении с летом 2021 года.

Издание отмечает, что почти во всех странах «Большой двадцатки» в октябре 2022 года показатели оптовых цен производителей снизились в сравнении с сентябрем, включая такие государства, как Польша, Португалия, Испания, Мексика.

«Похоже, что инфляция достигла своей высшей точки. Ослабление ценового давления и улучшение ситуации с поставками ведут к более умеренной динамике потребительских цен», — цитирует FT главного экономиста Moody`s Analytics Марка Занди.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что в 2023 году мир может столкнуться с новым экономическим кризисом.

Экономика,Марк Занди,Никита Масленников,
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