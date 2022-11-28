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2 минуты назад

Украина раскрыла содержание девятого пакета антироссийских санкций ЕС

Lenta.ruиещё 2

Министры иностранных дел семи европейских стран собрались на Украине для переговоров. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Украина раскрыла содержание нового пакета санкций ЕС против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шмыгаль уточняет, что в республику прибыли главы МИД трех стран Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), а также Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. По его словам, министры обсуждали оружие и продолжение финансовой поддержки Киева, однако одной из главных тем обсуждения стал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

«В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры», — написал украинский премьер, раскрыв содержание очередного пакета санкций против Москвы.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего официального визита в Финляндию заявила, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — заключила еврокомиссар.

Экономика,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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