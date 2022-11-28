Литва перестала пропускать часть грузовиков из Калининградской области

Литва в минувшие выходные прекратила пропускать арендованные фуры из Калининградской области. Запрет может коснуться 25-30% находящихся в аренде у региональных перевозчиков транспортных средств. Об этом пишет ТАСС.

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Гендиректор компании-перевозчика «Рустранссервис» Леонид Степанюк пояснил, что запрет был введен согласно постановления Минтранса Литвы в ночь с субботы на воскресенье.

Предприниматель уточнил, что механизм запрета выглядит следующим образом. Компания-перевозчик оформляет груз и CMR и заезжает на территорию Литвы. Если таможенники видят, что фактический владелец автомобиля в СТС - физическое лицо, то возвращают машину обратно.

Литовцы считают это нарушением. Они полагают, что «везде должен быть один и тот же владелец», объяснил Степанюк.

Бизнесмен добавил, что новый закон не касается грузовиков, которые находятся в лизинге у перевозчиков. В этом случае в документах на машину временным собственником до выкупа машины у лизингодателя является компания.