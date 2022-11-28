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19 минут назад

Литва перестала пропускать арендованные грузовики из Калининградской области

Илья Родин

Литва в минувшие выходные прекратила пропускать арендованные фуры из Калининградской области. Запрет может коснуться 25-30% находящихся в аренде у региональных перевозчиков транспортных средств. Об этом пишет ТАСС.

Литва перестала пропускать часть грузовиков из Калининградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор компании-перевозчика «Рустранссервис» Леонид Степанюк пояснил, что запрет был введен согласно постановления Минтранса Литвы в ночь с субботы на воскресенье.

Предприниматель уточнил, что механизм запрета выглядит следующим образом. Компания-перевозчик оформляет груз и CMR и заезжает на территорию Литвы. Если таможенники видят, что фактический владелец автомобиля в СТС - физическое лицо, то возвращают машину обратно.

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Литовцы считают это нарушением. Они полагают, что «везде должен быть один и тот же владелец», объяснил Степанюк.

Бизнесмен добавил, что новый закон не касается грузовиков, которые находятся в лизинге у перевозчиков. В этом случае в документах на машину временным собственником до выкупа машины у лизингодателя является компания.

По его мнению, России следует развивать паромные перевозки между Калининградской областью и другими регионами государства для решения возникшей проблемы.

Экономика,Минтранс РФ,
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