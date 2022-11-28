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38 минут назад

В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть

Lenta.ru

Вашингтон обманул своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам автора, Европейский союз (ЕС), попавший под влияние США, был вынужден ввести ряд экономических санкций на российские энергоносители, включая пока еще не утвержденный потолок цен на нефть. С наступлением зимы европейские страны поняли, что не в состоянии найти альтернативных поставщиков, указало издание.

«Штаты обманули своих союзников, заставив их пойти в атаку, а сами заработали кучу денег. Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов санкций против РФ, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах», — раскрыли в статье.

Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка

Журналисты указали на то, что чистый доход американских нефтегазовых компаний во втором и третьем кварталах 2022 года достиг 200,2 миллиарда долларов. Автор добавил, что, навязывая потолок цен, Вашингтон избавляется от конкурента в лице России, чтобы установить гегемонию на нефтегазовом рынке.

Евросоюз стремится согласовать потолок цен на российское топливо до 5 декабря. После этого его также должны будут согласовать страны «Большой семерки» (G7).

Экономика,ЕС,
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