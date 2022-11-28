«Штаты обманули своих союзников, заставив их пойти в атаку, а сами заработали кучу денег. Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов санкций против РФ, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах», — раскрыли в статье.