Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
50 минут назад

В российские магазины начали возвращаться акции и скидки

Lenta.ru

После паузы в июле—сентябре 2022 года поставщики и торговые сети вернули высокие скидки на продукты и непродовольственные товары. Об этом говорится в данных исследовательский компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.

В российские магазины начали возвращаться акции и скидки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в третьем квартале нынешнего года доля товаров, которые продавались со скидкой, была даже больше, чем в июле—сентябре 2021-го. При этом доля промоакций, которые в том числе предусматривают скидки на продукцию, год назад в денежном выражении составляла 48,5 процента, а с июля по сентябрь 2022 года — 51,4 процента.

Всего за 12 месяцев, с октября 2021 года по сентябрь 2022-го, доля промо на рынке товаров снизилась на пять процентных пунктов, до 45,5 процента. Такая ситуация объясняется провалом, который был из-за отмены скидок в марте—апреле 2022 года.

Согласно исследованию, 41 процент россиян ищут в магазинах товары по сниженным ценам. При этом для 45 процентов покупателей привлекательное промо — третий по важности фактор при выборе магазина.

Ранее аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал россиянам способы защиты от мошенников в интернете в период приуроченных к «черной пятнице» скидок. По словам эксперта, чтобы отличить настоящие скидки от фейковых, пользователю стоит сравнить цену товара на площадке, которая вызвала его подозрения, с ценой на других сайтах.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители