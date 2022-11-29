Вопрос цены на российскую нефть рассорил ЕС

Страны Европейского союза не пришли к единому мнению об уровне предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Источники издания рассказали, что переговоры внутри союза застряли на одном месте. Страны Прибалтики и Польша активно выступают за снижение предлагаемой стоимости, так как считают ее чересчур высокой.

До этого поступила информация о том, что Европейский союз обсудит возможность установить потолок цен на уровне 62 долларов за баррель.

На прошлой неделе портал Politico оповестил, что большинство государств из состава Европейского союза поддержали инициативу о введении предельных цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша при этом хотела сократить лимит до 30 баррелей.

Затем газета Financial Times спрогнозировала, что Варшава своим предложением может нарушить единство внутри Европейского союза.