Вопрос цены на российскую нефть рассорил ЕС

Страны Европейского союза не пришли к единому мнению об уровне предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Источники издания рассказали, что переговоры внутри союза застряли на одном месте. Страны Прибалтики и Польша активно выступают за снижение предлагаемой стоимости, так как считают ее чересчур высокой.
До этого поступила информация о том, что Европейский союз обсудит возможность установить потолок цен на уровне 62 долларов за баррель.
На прошлой неделе портал Politico оповестил, что большинство государств из состава Европейского союза поддержали инициативу о введении предельных цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша при этом хотела сократить лимит до 30 баррелей.
Затем газета Financial Times спрогнозировала, что Варшава своим предложением может нарушить единство внутри Европейского союза.
В начале октября этого года ЕС ввел против Российской Федерации новый пакет санкций, который среди прочего подразумевал установление предельных цен на нефть из России, импортируемую в третьи страны по морю. Предполагается, что эта мера вступит в силу с 5 декабря для нефтепродуктов, с 5 февраля — для нефти. В те же даты начнет действовать запрет на ввоз российской нефти в Европейский союз.