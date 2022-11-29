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30 минут назад

Вопрос цены на российскую нефть рассорил ЕС

Елена Прошина

Страны Европейского союза не пришли к единому мнению об уровне предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Вопрос цены на российскую нефть рассорил ЕС
Фото: ТАССТАСС

Источники издания рассказали, что переговоры внутри союза застряли на одном месте. Страны Прибалтики и Польша активно выступают за снижение предлагаемой стоимости, так как считают ее чересчур высокой.

До этого поступила информация о том, что Европейский союз обсудит возможность установить потолок цен на уровне 62 долларов за баррель.

На прошлой неделе портал Politico оповестил, что большинство государств из состава Европейского союза поддержали инициативу о введении предельных цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша при этом хотела сократить лимит до 30 баррелей.

Затем газета Financial Times спрогнозировала, что Варшава своим предложением может нарушить единство внутри Европейского союза.

В начале октября этого года ЕС ввел против Российской Федерации новый пакет санкций, который среди прочего подразумевал установление предельных цен на нефть из России, импортируемую в третьи страны по морю. Предполагается, что эта мера вступит в силу с 5 декабря для нефтепродуктов, с 5 февраля — для нефти. В те же даты начнет действовать запрет на ввоз российской нефти в Европейский союз.

Экономика,ЕС,
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