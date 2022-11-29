Страны ЕС резко увеличили закупки российского СПГ

За десять месяцев этого года страны ЕС закупили в России на 42% больше сжиженного природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в европейском морском импорте составила 16%, пишет Financial Times со ссылкой на собственные расчеты, передает РБК. За январь — октябрь Европа закупила 17,8 млрд кубометров СПГ, при этом почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

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По данным исследовательской компании Kpler, мировые поставки СПГ в страны ЕС за первые десять месяцев этого года выросли на 64% — до 105 млрд кубометров. Таким образом, Евросоюз опередил крупнейшего в мире покупателя СПГ — Китай, который с января по сентябрь этого года закупил лишь 69,9 млрд кубометров против 87,5 млрд кубометров за аналогичный период 2021-го.

Европа стала наращивать объемы закупок СПГ на фоне резкого падения поставок трубопроводного газа российского происхождения, единственным поставщиком которого является «Газпром». В 2021 году компания экспортировала в Евросоюз и Турцию 155 млрд кубометров, а в этом году, считают в Международном энергетическом агентстве, импорт из России снизится до 60 млрд кубометров.