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1 час назад

В России раскрыли задачи тройственного союза с Казахстаном и Узбекистаном

Евразия Экспертиещё 20

В Кремле назвали задачи тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам 29 ноября. Также стало известно, на что повлияет такая инициатива в текущих условиях.

Кремль раскрыл задачи «тройственного газового союза»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что имеет в виду президент Владимир Путин, – это создание на первом этапе координационного механизма. Может быть, конечно, это все еще предстоит обсуждать с неким юридическим лицом», – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналистам, передает РИА Новости.

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Он указал, что идея создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном является актуальной.

По словам Пескова, на текущем этапе уже понятно, что такой союз необходим для координации вопросов по газовым поставкам и инфраструктуре.

«Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты поставок энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и координация действий – это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых», – указал пресс-секретарь.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, тройственный газовый союз России, Казахстана и Узбекистана содержит в себе большой потенциал, в том числе по экспорту газа. В частности, речь идет об экспорте газа на китайский рынок.

«Все нужно рассматривать как дополнительное сотрудничество», – заметил он.

Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева Желдибай Султанулы заявил, что в ходе переговоров казахстанского лидера с президентом России Владимиром Путиным обсуждалось создание «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана и Узбекистана, целью которого заявлена координация действий при транспортировке газа из РФ по территориям Казахстана и Узбекистана.

Основой региональной системы электросетей в Центральной Азии является магистраль 500 кВ, которая идет с севера из РФ, проходит через все республики Центральной Азии и замыкается в Туркменистане. У страны есть все возможности обеспечить энергетическую безопасность в регионе. Сегодня Россия прорабатывает проект строительства АЭС в Узбекистане и также неоднократно предлагала услуги по строительству АЭС Казахстану. Российские компании также заинтересованы в строительстве газовых электростанций в Казахстане.

Экономика,Александр Новак,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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