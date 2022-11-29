«Это неприемлемо»: Россия отказалась поставлять нефть по потолку цен

Инициатива западных стран по введению потолка цен на российскую нефть несет в себе огромные риски, в том числе может привести к дефициту энергоресурсов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

"Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков - все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только в нефтяной. Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила", - сказал он.

По словам Новака, Россия не будет поставлять нефть в страны по условиям потолка цен, даже если это будет более выгодно.

Министры финансов Группы семи заявили ранее о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше лимита, согласованного такой коалицией. Ожидается, что это решение вступит в силу с 5 декабря. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила ограничение цен на нефть из РФ на уровне $65-70 за баррель, против которого выступили Польша и страны Балтии. Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступают за более высокий потолок или иную форму компенсации.