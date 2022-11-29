Россия и КНР разрабатывают систему расчетов без использования SWIFT

Россия и Китай работают над взаимным открытием счетов компаний, чтобы избежать использования SWIFT. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Новак напомнил, что расчеты по контрактам на поставки газа из России в Китай уже переходят на национальные валюты двух стран. Кроме того, на расчеты в рублях и юанях активно переводятся поставки нефти, нефтепродуктов и угля, добавил он.