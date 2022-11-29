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1 час назад

Новак: Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT

ТАССиещё 1

Россия и Китай работают над взаимным открытием счетов компаний, чтобы избежать использования SWIFT. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Россия и КНР разрабатывают систему расчетов без использования SWIFT
Фото: ТАССТАСС

Новак напомнил, что расчеты по контрактам на поставки газа из России в Китай уже переходят на национальные валюты двух стран. Кроме того, на расчеты в рублях и юанях активно переводятся поставки нефти, нефтепродуктов и угля, добавил он.

"Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют. В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских - в России, создания системы расчетов без использования SWIFT", - сказал вице-премьер.

Новак также добавил, что Россия и Китай планируют совместно развивать разработку и производство оборудования для энергетики.

"Сегодня Китай является одним из ключевых производителей оборудования в нефтегазовой сфере. Уже сейчас идет плотное взаимодействие по поставкам нефтегазового оборудования для проектов в России", - подчеркнул он.

Экономика,Александр Новак,Банк России,
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