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1 час назад

Михаил Мишустин заявил о росте доходов российского бюджета

Говорит Москваиещё 2

За девять месяцев показатели увеличились на 10% — до более 200 млрд рублей.

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы страны и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал премьер на заседании правительства.

Он также отметил, что «принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах».

Глава кабмина добавил, что расходы бюджета увеличились на 5,5% — до 19,5 трлн рублей, в том числе из-за роста выплат в рамках социальных обязательств государства.

Экономика,Михаил Мишустин,
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