За девять месяцев показатели увеличились на 10% — до более 200 млрд рублей.

«Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы страны и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал премьер на заседании правительства.

Он также отметил, что «принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, поддержать деятельность предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места в регионах».