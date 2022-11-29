ЦБ предложил недружественным странам сделку

Центробанк России предложил уступки так называемым «недружественным странам» при условии, если они ослабят санкции. Об этом регулятор сообщает в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».

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«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — указано в документе.

ЦБ подчеркивает, что необходимо максимально смягчить административную ответственность за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций.

Регулятор отмечает, что валютное регулирование в стране должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах «дружественных» государств и вытспуает за снижение «избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных с недружественными странами и их валютами».