Евросоюзу не хватает денег, чтобы отказаться от российских энергоносителей

Евросоюзу необходимы дополнительные финансовые средства, чтобы преодолеть энергетический кризис и полностью отказаться от использования российских энергоносителей. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава комитета по экономике и финансовой политике Европарламента Ирене Тингали.

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По словам политика, имеющихся сейчас в распоряжении Брюсселя средств недостаточно, чтобы добиться энергетической независимости и решить проблему энергетической бедности в ЕС, защитив его население и бизнес от последствий роста цен на энергоносители.

Еврокомиссия, как указывает Тингали, месяц назад допустила возможность выделения новых средств в дополнение к предложенному весной пакету REPowerEU, объем которого должен составить почти 250 миллиардов евро. Но пока никаких конкретных предложений в Брюсселе не сформулировали, в том числе и из-за нерешенности вопроса с источниками дополнительного финансирования.

При этом глава финансового комитета Европарламента считает, что для решения своих энергетических проблем Евросоюз должен предпринять решительные действия и пойти, в том числе, на новые совместные заимствования, как это было в случае формирования общего фонда на преодоление последствий пандемии объемом в 800 миллиардов евро.