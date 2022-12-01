Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Глава Минэнерго Италии сообщил, что стране нужно 20 млн кубов российского газа ежедневно

Газета.Ruиещё 6

Италия нуждается в 20 млн кубометрах российского газа ежедневно. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин, написало агентство РИА Новости.

В Италии рассказали, сколько кубов российского газа нужно стране ежедневно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 млн кубометров газа, в том числе 90 млн из Алжира, который стал нашим главным поставщиком. Но 30 млн все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 млн кубометров», — сообщил Пикетто-Фратин.

По его словам еще 25 млн кубометров республика получает по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), 10 млн оправляет Норвегия. Итальянские регазификационные терминалы обеспечивают страну 45 млн кубометрами сжиженного газа.

На прошлой неделе Пикетто-Фратин выразил опасения по поводу обеспечения страны газом в 2023 году. По его мнению, без поставок газа из России, нужно в течение лета смоделировать новые мощности для запасов в целях подготовки к следующей зиме.

В первой половине ноября генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци сообщил, что объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год.

Экономика,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители