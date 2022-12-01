В Италии рассказали, сколько кубов российского газа нужно стране ежедневно

«По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 млн кубометров газа, в том числе 90 млн из Алжира, который стал нашим главным поставщиком. Но 30 млн все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 млн кубометров», — сообщил Пикетто-Фратин.