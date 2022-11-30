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21 минуту назад

Кудрин ответил на вопрос о новой должности

Лера Букина

Алексей Кудрин заявил, что пока не определился с должностью, которую будет занимать после ухода из Счетной палаты, передает РИА Новости.

Кудрин ответил на вопрос о новой должности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я еще не выбрал должность», - подчеркнул Кудрин.

Он также отметил, что у него есть несколько дней на то, чтобы подумать над этим вопросом.

До этого стало известно, что Кудрин досрочно освобожден Советом Федерации от должности главы Счетной палаты.

Накануне Кудрин объявил, что уходит с поста. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей. Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

О том, что Кудрин собирается начать работать в IT-компании «Яндекс», сообщали СМИ.

Осенью в «Яндекс» решил перейти сотрудник Кудрина Павел Демидов. Он был директором департамента внешних коммуникаций Счетной палаты. Теперь он занимает в компании должность руководителя GR.

Экономика,Павел Демидов,Алексей Кудрин,Владимир Путин,Счетная палата,Яндекс,Совет Федерации,
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