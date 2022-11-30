Кудрин ответил на вопрос о новой должности

Алексей Кудрин заявил, что пока не определился с должностью, которую будет занимать после ухода из Счетной палаты, передает РИА Новости.

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«Я еще не выбрал должность», - подчеркнул Кудрин.

Он также отметил, что у него есть несколько дней на то, чтобы подумать над этим вопросом.

До этого стало известно, что Кудрин досрочно освобожден Советом Федерации от должности главы Счетной палаты.

Накануне Кудрин объявил, что уходит с поста. Он указал на планы сфокусироваться на крупных проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей. Перед этим Советом Федерации было получено представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности.

О том, что Кудрин собирается начать работать в IT-компании «Яндекс», сообщали СМИ.