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27 минут назад

ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов

ТАССиещё 12

Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.

В ЕС нашли применение замороженным российским активам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы, на основании собственной юридической системы ЕС - прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", - заявила фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против России, и заручиться с этой целью поддержкой ООН.

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