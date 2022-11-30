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16 минут назад

Путин: уровень бедности в России по итогам третьего квартала снизился до 10,5%

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Российский президент Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России по итогам третьего квартала 2022 года снизился до 10,5%.

Путин заявил о снижении уровня бедности в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

Путин отметил, что это небольшое снижение. По его словам, годом ранее в третьем квартале этот показатель составил 11%.

При этом он подчеркнул необходимость сохранения позитивной динамики в нынешней непростой экономической ситуации.

В августе Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил проблемы бедности и алкоголизма в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах).

В апреле Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам.

Экономика,Александр Соколов,Владимир Путин,
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