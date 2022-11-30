Рабочая группа одобрила создание ОЭЗ "Владимир"

Создание особой экономической зоны во Владимирской области, расширение ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области и территории опережающего развития "Усолье-Сибирское" в Иркутской области одобрили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Резидентами ОЭЗ "Владимир" готовы стать 13 компания с объемом инвестиций в 18,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба полпреда.

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"Все те преференциальные режимы, которые работают на территории России, приносят свою пользу, помогают развивать экономику страны. Сегодня рассмотрим вопросы создания новой ОЭЗ во Владимирской области, а также изменений в ранее принятые решения о создании преференциальных территорий. В том числе речь пойдет о расширении видов экономической деятельности на ТОР "Усолье-Сибирское" и увеличении площади ОЭЗ ППТ "Кулибин", - привела пресс-служба слова полпреда.

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В подтверждение он сообщил, что на сегодня на территории Российской Федерации действует 48 ОЭЗ. Общий объем инвестиций по соглашениям составляет 1,8 трлн рублей, из которых 822 млрд уже вложены. В 2022 году объем инвестиций составил 124 млрд рублей. Резиденты выплатили 155 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. В моногородах созданы 89 ТОР, объем инвестиций - более 228 млрд рублей.

Как сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, интерес к преференциальному режиму особых экономических зон стабильно растет. В 2022 году уже созданы шесть новых ОЭЗ. Решение комиссии позволит привлечь в экономику Владимирской и Нижегородской областей более 42 млрд рублей инвестиций и создать в ОЭЗ более 3 тыс. рабочих мест. Открыть химический кластер, производства в сфере газохимии и строительства, запустить индустриальные предприятия.

В состав ОЭЗ "Владимир" войдут четыре территории общей площадью 143,47 га. Резидентами ОЭЗ готовы стать 13 компаний, они планируют открыть производства в сфере строительства, бытовой техники, индустриальные предприятия. Планируемый объем инвестиций - 18,8 млрд рублей, резидентами будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

По словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, появление в регионе второй особой экономической зоны - это новые возможности для всей области, развитие ее "промышленного потенциала и различных сфер бизнеса, улучшение инфраструктуры и качества жизни людей".

Химические производства в ОЭЗ "Кулибин"

В состав ОЭЗ "Кулибин" войдут три новых территории площадью 523,7 га, территория ОЭЗ увеличится до 596 га. На заседании инвесторы представили восемь планируемых проектов - по созданию химических производств, технического комплекса по переработке химических источников тока, выпуску ролевой бумаги и картона, смазочных материалов, строительству производственно-складских комплексов. Инвестиции по ним составят более 24 млрд рублей, будет создано более 1,3 тыс. новых рабочих мест.