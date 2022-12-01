Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
46 минут назад

Минэнерго спрогнозировало отсутствие дефицита топлива зимой в России

Елена Прошина

Наступающий зимний период в России пройдет без нехватки топлива. Текущее производство полностью удовлетворит спрос, а запасы на 28% превысят аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства энергетики РФ.

Минэнерго спрогнозировало отсутствие дефицита топлива зимой в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в ведомстве, зимой 2022-2023 годов дизельное топливо продолжит стабильно поступать на внутренний рынок. Сейчас в объемах производства и отгрузки зимних сортов дизельного топлива на внутренний рынок отмечается прирост, дефицита не предвидится.

Отмечается, что в декабре 2021 года в России зафиксировали нехватку предложения по зимнему дизельному топливу.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский пояснил, что ведомство приняло меры для стабилизации цен. Речь идет о рекомендациях нефтяным компаниям реализовать зимнее и межсезонное дизельное топливо на внутреннем рынке и увеличить объем производства.

Министерство энергетики РФ при этом посоветовало компаниям перенаправить потоки экспорта зимних сортов дизельного топлива в биржевой канал реализации.

ТАСС отмечает, что в прошлом году цены на межсезонный и зимний дизель возросли в связи с нехваткой объемов на рынке. На бирже стоимость зимнего дизельного топлива по территориальному европейскому индексу несколько раз поднималась выше исторического максимума.

Экономика,Минэнерго России,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители