Минэнерго спрогнозировало отсутствие дефицита топлива зимой в России

Наступающий зимний период в России пройдет без нехватки топлива. Текущее производство полностью удовлетворит спрос, а запасы на 28% превысят аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Министерства энергетики РФ.

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Как рассказали в ведомстве, зимой 2022-2023 годов дизельное топливо продолжит стабильно поступать на внутренний рынок. Сейчас в объемах производства и отгрузки зимних сортов дизельного топлива на внутренний рынок отмечается прирост, дефицита не предвидится.

Отмечается, что в декабре 2021 года в России зафиксировали нехватку предложения по зимнему дизельному топливу.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский пояснил, что ведомство приняло меры для стабилизации цен. Речь идет о рекомендациях нефтяным компаниям реализовать зимнее и межсезонное дизельное топливо на внутреннем рынке и увеличить объем производства.

Министерство энергетики РФ при этом посоветовало компаниям перенаправить потоки экспорта зимних сортов дизельного топлива в биржевой канал реализации.