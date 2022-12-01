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1 час назад

Счетная палата раскрыла объем внешнего госдолга России

Лера Букина

На 1 октября текущего года внешний госдолг России снизился на 5,2% в сравнении с его объемом на 1 января, до $56,59 млрд. Это следует из оперативного доклада об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев текущего года, который подготовила Счетная палата.

Счетная палата раскрыла объем внешнего госдолга России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В переводе на рубли государственный внешний долг стал меньше с начала года на 1 186 319,1 млн рублей, или на 26,7%, и достиг уровня в 3 249 100,8 млн рублей. В документе говорится и об уменьшении внутреннего госдолга РФ за отчетный период. Он составил 16,2 трлн рублей (- 257,6 млрд рублей или 1,6%). Сообщается об увеличении его доли в общем объеме государственного долга страны с 78,8% до 83,3%.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о росте госдолга Украины на $5 млрд, до $103,1 млрд к концу осени. Это, по его словам, обусловлено внешними заимствованиями для финансирования дефицита бюджета.

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В октябре сообщалось, что суммарный непогашенный государственный долг США по состоянию на 3 октября достиг более $31 трлн. Данный уровень является самым большим с 1993 года.

Экономика,Даниил Гетманцев,Верховная Рада,Счетная палата,
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