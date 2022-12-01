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52 минуты назад

В ЕС признали неспособность конфисковать замороженные активы ЦБ РФ

Лера Букина

Представители Евросоюза пришли к тому, что не способны конфисковать замороженные активы Банка России в связи с действием международного принципа государственного иммунитета. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В ЕС признали неспособность конфисковать замороженные активы ЦБ РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Еврокомиссия подала сигнал о планах вместо конфискации активов ЦБ создать фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Накануне газета The Financial Times сообщила, что министрам иностранных дел стран-членов НАТО в ходе встречи в Бухаресте удалось обсудить способы конфискации замороженных российских активов и их использование для выплат Киеву.

По словам источников издания, Европейскому союзу не хватает сведений о местонахождении и объеме замороженных активов ЦБ РФ из-за небольшого количества данных со стороны стран ЕС.

Также в среду Reuters процитировало председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По утверждению агентства, она заявила, что Россия должна заплатить за нанесенный Украине ущерб замороженными средствами олигархов и активами Банка России.

Экономика,Банк России,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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