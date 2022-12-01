Страны ЕС отказались от морских поставок нефти из РФ

Большая часть стран Евросоюза отказалась от морских поставок российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Argus, передает ТАСС.

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Среди государств, существенно нарастивших ее закупки перед введением эмбарго, - Италия и Болгария. Вице-президент по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергей Агибалов отметил снижение объема поставок нефти из РФ в страны ЕС по морю вдвое - с 1,6 млн б/с в январе до 770 тыс. б/с в октябре.

При этом, как сообщается, поставки в Италию в октябре возросли в два раза — до 338 тыс. б/с, а в Болгарию — почти в четыре раза, до 146 тыс. б/с.

По словам вице-президента, российским компаниям удалось переориентировать потоки, в частности в страны Азии.

Как заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, Россия не исключает того, что приступит к строительству дополнительных нефтепроводов в Китай. Он подчеркнул, что в стране пока не приняли решения по данному вопросу.