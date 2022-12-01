ЕК выступила с предложением по потолку цен на российскую нефть

Еврокомиссия сочла необходимым установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. С соответствующим предложением она обратилась к 27 странам ЕС, передает Wall Street Journal.
«Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники», — указало издание.
До этого стало известно о том, что многие страны Евросоюза выступили за реализацию инициативы по введению предельной цены на отметке в 65-70 долларов за баррель, однако власти Польши и стран Балтии данный уровень назвали чрезмерно выгодным для российской стороны.
Ранее сообщалось, что, по данным агентства Argus, большая часть стран Евросоюза отказалась от морских поставок российской нефти. Среди государств, существенно нарастивших ее закупки перед введением эмбарго, - Италия и Болгария. Вице-президент по консалтингу в регионе СНГ Argus Сергей Агибалов отметил снижение объема поставок нефти из РФ в страны ЕС по морю вдвое - с 1,6 млн б/с в январе до 770 тыс. б/с в октябре.