ЕК выступила с предложением по потолку цен на российскую нефть

Еврокомиссия сочла необходимым установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. С соответствующим предложением она обратилась к 27 странам ЕС, передает Wall Street Journal.

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«Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщают источники», — указало издание.

До этого стало известно о том, что многие страны Евросоюза выступили за реализацию инициативы по введению предельной цены на отметке в 65-70 долларов за баррель, однако власти Польши и стран Балтии данный уровень назвали чрезмерно выгодным для российской стороны.