Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября

К 17:12 мск Brent находилась на уровне $88,9 за баррель (+2,22%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года рос на 2,67% - до $82,7 за баррель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что послы ЕС практически согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на более низкой отметке.