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39 минут назад

Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября

ТАССиещё 1

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $89 за баррель впервые с 23 ноября, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным биржи на 17:07 мск, стоимость Brent росла на 2,43%, до $89,08 за баррель.

К 17:12 мск Brent находилась на уровне $88,9 за баррель (+2,22%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года рос на 2,67% - до $82,7 за баррель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что послы ЕС практически согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель и ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на более низкой отметке.

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