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26 минут назад

Отказ России в скидке на нефть для Пакистана объяснили

Семён Капранов
Алексей Белогорьевэксперт

Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" объяснил отказ России предоставить Пакистану скидку на нефть 30-40 процентов. По словам специалиста, в последние месяцы российская нефть хорошо раскупается на рынке с меньшими дисконтами, нежели те, о которых просил Пакистан.

Скидка в 30-40 процентов - это очень серьезный дисконт на сегодняшний день. По информации агентства Argus, стоимость поставок российской нефти сейчас составляет 52 доллара за баррель при цене Brent около 85 долларов. Но, скорее всего, это оценка на неполных данных, и средняя цена все-таки существенно выше. Реальные дисконты в настоящий момент вряд ли превышают 20-25 долларов за баррель.

При этом Пакистан - это логистически одна из наиболее удаленных точек возможной поставки наравне с Индией. Затраты на транспортировку достаточно высоки. И в данном случае, скорее всего, речь идет о цене уже в порте разгрузки, а не о цене в порте загрузки. Соответственно, транспортные расходы тут вычитываются из стоимости поставки, поэтому с учетом большого плеча транспортировки и в условиях дефицита флота, который имеется в распоряжении российских компаний, дисконт в 30-40 процентов - это большая величина. Пакистан требует слишком льготных условий. Думаю, отказ связан исключительно с этим.
Алексей Белогорьев
Алексей БелогорьевЗаместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)
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В настоящее время большого избытка российской нефти, которую можно было бы поставить на экспорт, нет, отметил специалист.

"Если речь пойдет о поставках через 2-3 месяца, то, очевидно, свободные объемы будут. Но возможно, что российские компании увидят для себя более привлекательные рынки. Если есть конкуренция за объемы, то, естественно, российские поставщики выбирают их.

В последние месяцы российская нефть хорошо раскупается на рынке с меньшими дисконтами, нежели те, о которых просил Пакистан. Что будет дальше - вопрос открытый. Он в основном связан с разрешением логистических моментов", — подчеркнул аналитик.

Ранее пакистанское издание The News со ссылкой на источники сообщило о безуспешной попытке представителей Исламабада в ходе переговоров в Москве договориться о скидке на российскую нефть в 30-40 процентов.

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