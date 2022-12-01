Отказ России в скидке на нефть для Пакистана объяснили

Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с "Рамблером" объяснил отказ России предоставить Пакистану скидку на нефть 30-40 процентов. По словам специалиста, в последние месяцы российская нефть хорошо раскупается на рынке с меньшими дисконтами, нежели те, о которых просил Пакистан.
В настоящее время большого избытка российской нефти, которую можно было бы поставить на экспорт, нет, отметил специалист.
"Если речь пойдет о поставках через 2-3 месяца, то, очевидно, свободные объемы будут. Но возможно, что российские компании увидят для себя более привлекательные рынки. Если есть конкуренция за объемы, то, естественно, российские поставщики выбирают их.
В последние месяцы российская нефть хорошо раскупается на рынке с меньшими дисконтами, нежели те, о которых просил Пакистан. Что будет дальше - вопрос открытый. Он в основном связан с разрешением логистических моментов", — подчеркнул аналитик.
Ранее пакистанское издание The News со ссылкой на источники сообщило о безуспешной попытке представителей Исламабада в ходе переговоров в Москве договориться о скидке на российскую нефть в 30-40 процентов.