Отказ России в скидке на нефть для Пакистана объяснили

Скидка в 30-40 процентов - это очень серьезный дисконт на сегодняшний день. По информации агентства Argus, стоимость поставок российской нефти сейчас составляет 52 доллара за баррель при цене Brent около 85 долларов. Но, скорее всего, это оценка на неполных данных, и средняя цена все-таки существенно выше. Реальные дисконты в настоящий момент вряд ли превышают 20-25 долларов за баррель.



При этом Пакистан - это логистически одна из наиболее удаленных точек возможной поставки наравне с Индией. Затраты на транспортировку достаточно высоки. И в данном случае, скорее всего, речь идет о цене уже в порте разгрузки, а не о цене в порте загрузки. Соответственно, транспортные расходы тут вычитываются из стоимости поставки, поэтому с учетом большого плеча транспортировки и в условиях дефицита флота, который имеется в распоряжении российских компаний, дисконт в 30-40 процентов - это большая величина. Пакистан требует слишком льготных условий. Думаю, отказ связан исключительно с этим.

Алексей Белогорьев Заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ)