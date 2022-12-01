Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
24 минуты назад

ФРГ и Польша подписали декларацию о взаимопомощи после отказа от российской нефти

Газета.Ruиещё 1

ФРГ и Польша подписали совместную декларацию о взаимной поддержке в области нефтяной безопасности двух стран, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство экономики Германии.

ФРГ и Польша подписали декларацию о взаимопомощи после отказа от нефти РФ
Фото: газета.ругазета.ру

Как сообщается, подписи под данным документом поставили министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Хабек заявил, что поэтапный отказ от закупок нефти из России является проблемой для нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше. По его словам, данная декларация является важным шагом, который укрепляет энергетическую безопасность обеих стран.

«Германия и Польша признали взаимозависимость нефтяных рынков в Польше и в восточной Германии, как в плане нефтепродуктов, так и в плане общей нефтяной инфраструктуры», — сказано в заявлении немецкого Минэнерго.

Отмечается, что, стороны, подписав декларацию, желают «обеспечить работу польских НПЗ в Гданьске и Плоцке и немецких НПЗ в Шведте и Леуне, а также их снабжение достаточным количеством сырой нефти».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава призывает Евросоюз как можно быстрее отказаться от российской нефти.

Экономика,Анна Москва,Матеуш Моравецкий,Роберт Хабек,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители