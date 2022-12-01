ФРГ и Польша подписали декларацию о взаимопомощи после отказа от нефти РФ

ФРГ и Польша подписали совместную декларацию о взаимной поддержке в области нефтяной безопасности двух стран, передает РИА Новости, ссылаясь на Министерство экономики Германии.

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Как сообщается, подписи под данным документом поставили министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Хабек заявил, что поэтапный отказ от закупок нефти из России является проблемой для нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше. По его словам, данная декларация является важным шагом, который укрепляет энергетическую безопасность обеих стран.

«Германия и Польша признали взаимозависимость нефтяных рынков в Польше и в восточной Германии, как в плане нефтепродуктов, так и в плане общей нефтяной инфраструктуры», — сказано в заявлении немецкого Минэнерго.

Отмечается, что, стороны, подписав декларацию, желают «обеспечить работу польских НПЗ в Гданьске и Плоцке и немецких НПЗ в Шведте и Леуне, а также их снабжение достаточным количеством сырой нефти».