Потолок цен на российскую нефть может увеличить доходы РФ

Введение потолка цен на российскую нефть западными странами может привести к увеличению экспортных доходов РФ. Такое мнение высказала в среду обозреватель интернет-портала Oilprice Ирина Слав.

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По словам Слав, введение потолка цен на российское черное золото может спровоцировать рост цен на нефть других производителей. Обозреватель допускает, что это вызовет цепную реакцию и увеличит стоимость российского сырья, переправляемого не поддержавшим ограничения покупателям.

Колумнист также охарактеризовала концепцию потолка цен на российскую нефть как "вызывающую вопросы", так как предложенный лимит примерно соответствует ее текущей рыночной стоимости.

Идею ввести потолок цен на российскую нефть выдвинула группа семи (G7), однако эффективность этой меры будет зависеть от того, сколько стран реально поддержат эту инициативу.