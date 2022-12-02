Миллионы будут уволены: Экономист предрёк массовую безработицу в Европе

Уже примерно через год или полтора в Европе начнётся массовая безработица.

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Такой прогноз озвучил экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радио «Говорит Москва».

По его словам, до этого момента власти европейских стран будут вынуждены закрыть множество промышленных предприятий, на которых в настоящий момент трудятся миллионы рабочих.

Как объяснил эксперт, данный шаг европейских властей будет продиктован экономическим кризисом, который, согласно утверждениям специалиста, уже вовсю начался в Европе.

В частности, Хазин рассказал о том, что к концу года все производственные мощности Старого света неизбежно подешевеют минимум на треть своей нынешней стоимости.

Такой исход будет обусловлен высокой промышленной инфляцией, которая может оказаться по результатам года не ниже 30%. Продуктовая инфляция также будет весьма высокой.

Ситуацию очень сильно усугубит энергетический кризис, предсказал Хазин. В результате него многие производства в Европе станут убыточными и их придётся массово закрывать.