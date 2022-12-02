Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
53 минуты назад

ЦБ Киргизии заявил о дефиците долларов в стране из-за логистических трудностей и рыночных спекуляций

Газета.Ru

В настоящее время Киргизия сталкивается с дефицитом долларов. Главными причинами нехватки ведущей мировой резервной валюты в стране стали трудности с логистикой и рыночные спекуляции, сообщается на сайте местного Центробанка (ЦБ) — Национального банка Кыргызской Республики (НБК).

ЦБ Киргизии заявил о дефиците долларов в стране
Фото: ТАССТАСС

«Дополнительными факторами наблюдающегося в настоящее время дефицита наличных долларов США являются нарушение логистических цепочек их поставки в страну и осуществление отдельными лицами спекулятивных операций с целью получения прибыли из-за курсовой разницы валют», — говорится в заявлении киргизского валютного регулятора.

Для борьбы с нехваткой долларов НБК принял ряд антикризисных мер. Среди них — запрет на вывоз наличных долларов США за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями (МФО). В то же время местные банки уже занялись поставками американской валюты, однако у этой практики есть и негативные последствия.

«Усложнение логистической цепочки по доставке наличности влияет на их конечную стоимость. Согласно информации, предоставленной коммерческими банками, размер комиссии за обналичивание долларов США составляет от 0,5 до 4% от суммы обналичиваемой иностранной валюты», — уточнятся в сообщении НБК.

18 ноября посол Киргизии в России Гульнара-Клара Самат заявила, что в 22 банках Киргизии наблюдаются проблемы с обслуживанием карт «Мир». В то же время стороны ведут диалог по решению данного вопроса.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители