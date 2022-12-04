Потолок цен на российскую нефть ударит по Украине

«Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что. Так что нельзя спешить ненавидеть наших союзников. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — спрогнозировал он.