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1 час назад

России пообещали затяжную рецессию

Елена Прошина

Аналитики предполагают, что Россию ждет затяжной экономический спад. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg Economics.

России пообещали затяжную рецессию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в публикации, по итогам 2022 года экономика РФ сократится на 3,5%, а по итогам 2023 года — на 2%. При этом значительный спад ожидается в первом квартале следующего года. В Международном фонде валюты при этом полагают, что спад будет чуть менее резким — на 3,4% в этом году и на 2,3% — в следующем.

Отмечается, что запрет на морские перевозки нефти, который начнет действовать с 5 декабря, может стать одной из главных причин рецессии. Руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина считает, что эта мера может привести к профициту торгового баланса и уменьшению дохода российских экспортных компаний. Для нивелирования последствий эмбарго на морские перевозки нефти со стороны Запада Россия пытается перенаправить экспорт на рынки Китая и Индии.

В конгломерате Morgan Stanley считают, что Россию ждет затяжная рецессия в связи с «вынужденной структурной трансформацией в низкотехнологичную экономику».

Российские аналитики отрицают подобные прогнозы и уверяют, что экономика РФ уже восстанавливается.

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