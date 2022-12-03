России пообещали затяжную рецессию

Аналитики предполагают, что Россию ждет затяжной экономический спад. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg Economics.

Как говорится в публикации, по итогам 2022 года экономика РФ сократится на 3,5%, а по итогам 2023 года — на 2%. При этом значительный спад ожидается в первом квартале следующего года. В Международном фонде валюты при этом полагают, что спад будет чуть менее резким — на 3,4% в этом году и на 2,3% — в следующем.

Отмечается, что запрет на морские перевозки нефти, который начнет действовать с 5 декабря, может стать одной из главных причин рецессии. Руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина считает, что эта мера может привести к профициту торгового баланса и уменьшению дохода российских экспортных компаний. Для нивелирования последствий эмбарго на морские перевозки нефти со стороны Запада Россия пытается перенаправить экспорт на рынки Китая и Индии.

В конгломерате Morgan Stanley считают, что Россию ждет затяжная рецессия в связи с «вынужденной структурной трансформацией в низкотехнологичную экономику».