Российской нефти предрекли стабильный спрос

Установленный странами Запада потолок на российскую нефть не снизит спрос на ее. Об этом заявили в посольстве России в США.

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В дипмиссии отметили, что внедрение ценового лимита означает перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков, и теперь ни одна страна не застрахована от аналогичных действий по политическим причинам в отношении своей экспортной продукции.

Посольство также предупредило, что результатом введения потолка цен на нефть станут усиление неопределенности и рост издержек для потребителей сырья.