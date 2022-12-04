Возможности флота танкеров России оценили

Аналитик также отметил, что две трети танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны ЕС , сократившимся с мая на 2,2 млн баррелей в сутки, по подсчетам Международного энергетического агентства , были перенаправлены в Индию, Китай и Турцию.

Накануне газета Financial Times, ссылаясь на экспертов рынка, писала, что для перевозки нефти из России в Индию, Китай и Турцию на фоне санкций закуплены до 109 танкеров. При этом в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Самим же танкерам от 12 до 15 лет, а списать их планировали в ближайшие несколько лет, об этом заявил руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.