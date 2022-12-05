Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу

Вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.

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Кроме того, страны G7, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне $60 за баррель.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.