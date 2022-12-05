Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу

Вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.
Кроме того, страны G7, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне $60 за баррель.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений — это антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок и создаёт опасный прецедент для международной торговли, которая на данный момент всё ещё осуществляется на рыночных принципах.
Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.