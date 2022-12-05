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1 час назад

Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу

RT на русскомиещё 19

Вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.

Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, страны G7, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на морские перевозки нефти на уровне $60 за баррель.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение ограничений — это антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок и создаёт опасный прецедент для международной торговли, которая на данный момент всё ещё осуществляется на рыночных принципах.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.

Экономика,Мария Захарова,Александр Новак,МИД России,Казначейство США,ЕС,
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