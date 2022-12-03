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3 часа назад

Зеленский остался недоволен решением установить потолок цен на российскую нефть в 60$

ТАССиещё 8

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

Зеленский остался недоволен решением по потолку цен на нефть РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

По его мнению, это "слабая позиция и лишь вопрос времени", когда все равно придется применять "более сильные инструменты".

В пятницу страны Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель, Совет ЕС в субботу утвердил это решение. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи и Австралия.

ЕК выступила с новой информацией по потолку цен на нефть РФ

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение стран ЕС, Москва не примет потолок цен на российскую нефть. По его словам, в Кремле дополнительно сообщат о том, каким образом будет организована дальнейшая работа.

Экономика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Совет Европы,ЕС,
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