Зеленский остался недоволен решением по потолку цен на нефть РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель.

"В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в его Telegram-канале.

По его мнению, это "слабая позиция и лишь вопрос времени", когда все равно придется применять "более сильные инструменты".

В пятницу страны Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель, Совет ЕС в субботу утвердил это решение. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи и Австралия.