The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России

Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель обернется для США и ЕС провалом, заявил обозреватель Питер Доран в статье для портала The Hill.

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«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско», - подчеркнул эксперт.

Питер Доран пояснил, что в настоящее время на мировом рынке энергоресурсов фактически не осталось свободной нефти. Соответственно, добавил он, велик риск резкого роста цен на топливо.

Летом 2022 года Штаты и их союзники считали такую меру «элегантным решением проблемы» по снижению экспортных доходов Москвы, но осенью ситуация существенно изменилась, уточнил аналитик.

Доран резюмировал, что потолок цен в $60 за баррель выгоден России, так как себестоимость добычи составляет порядка $30.