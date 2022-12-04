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2 часа назад

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России

Илья Родин

Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель обернется для США и ЕС провалом, заявил обозреватель Питер Доран в статье для портала The Hill.

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско», - подчеркнул эксперт.

Питер Доран пояснил, что в настоящее время на мировом рынке энергоресурсов фактически не осталось свободной нефти. Соответственно, добавил он, велик риск резкого роста цен на топливо.

Летом 2022 года Штаты и их союзники считали такую меру «элегантным решением проблемы» по снижению экспортных доходов Москвы, но осенью ситуация существенно изменилась, уточнил аналитик.

Доран резюмировал, что потолок цен в $60 за баррель выгоден России, так как себестоимость добычи составляет порядка $30.

Песков: "Мы не будем принимать этот потолок цен на нефть"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Москва не примет потолок цен на черное золото. Он отметил, что о конкретных ответных мерах России будет сообщено позднее.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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