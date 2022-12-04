ЕС предупредил об угрозе начала новой торговой войны с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. Об этом она заявила, выступая в воскресенье в Колледже Европы в Брюгге, ее речь транслировала пресс-служба Еврокомиссии. По ее словам, эта война - не в интересах ни США, ни Европы, и в Брюсселе готовы принимать ответные меры для защиты европейской экономики.

"ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере, - подчеркнула она. - Начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы".

"Данный закон может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок, которые уже прошли проверку [пандемией] COVID-19", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, реализация этого закона способно оттянуть в США инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, в которых критически нуждается Евросоюз, в частности для продолжения развития альтернативной энергетики. Фон дер Ляйен призвала США "учитывать озабоченности Европы" и "обеспечивать более тесную координацию действий, а также взаимодействие по обеспечению западных экономик "критическими ресурсами, добыча и обработка некоторых из которых сейчас целиком находятся в руках одной страны - Китая".

Фон дер Ляйен также предложила странам ЕС создать общий фонд для субсидирования экономики и значительно упростить крайне жесткие европейские нормы предоставления господдержки правительствами государств ЕС своим компаниям.