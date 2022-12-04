Решение ОПЕК+ по нефти оказалось выгодным для России

Эксперты заявили, что представители ОПЕК+ дали понять инициаторам санкций против российского нефтяного экспорта, что страны Ближнего Востока не будут помогать им в этом вопросе. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что в воскресенье, 4 декабря, страны ОПЕК+ подтвердили прежние договоренности о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Встреча представителей стран организации прошла на фоне введения западными странами потолка цен на российскую нефть.

По мнению аналитиков, эта мера отвечает интересам экспортеров нефти, но «едва ли порадует США, Евросоюз» и других импортеров энергоресурса.

Эксперты пояснили, что в настоящее время цены на черное золото находятся на минимальном, приемлемом для участников ОПЕК+ уровне. За баррель нефти на рынке платят порядка 85 долларов, в то время, как для членов картеля комфортен уровень цен 90-100 долларов.

Также на стоимость нефти оказывает влияние смягчение монетарной политики ФРС США, которая в ноябре в шестой раз с начала нынешнего года снизила ставку по федеральным фондам .

Кроме того, на рынке наблюдается профицит, соответственно, покупатели могут выбирать поставщика в условиях избыточного предложения товара.