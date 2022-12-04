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51 минуту назад

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти оказалось выгодным для России

Илья Родин

Эксперты заявили, что представители ОПЕК+ дали понять инициаторам санкций против российского нефтяного экспорта, что страны Ближнего Востока не будут помогать им в этом вопросе. Об этом пишет «Российская газета».

Решение ОПЕК+ по нефти оказалось выгодным для России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в воскресенье, 4 декабря, страны ОПЕК+ подтвердили прежние договоренности о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Встреча представителей стран организации прошла на фоне введения западными странами потолка цен на российскую нефть.

По мнению аналитиков, эта мера отвечает интересам экспортеров нефти, но «едва ли порадует США, Евросоюз» и других импортеров энергоресурса.

Эксперты пояснили, что в настоящее время цены на черное золото находятся на минимальном, приемлемом для участников ОПЕК+ уровне. За баррель нефти на рынке платят порядка 85 долларов, в то время, как для членов картеля комфортен уровень цен 90-100 долларов.

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Также на стоимость нефти оказывает влияние смягчение монетарной политики ФРС США, которая в ноябре в шестой раз с начала нынешнего года снизила ставку по федеральным фондам .

Кроме того, на рынке наблюдается профицит, соответственно, покупатели могут выбирать поставщика в условиях избыточного предложения товара.

На этом фоне решение ОПЕК+ выглядит как очень взвешенное и продуманное. Снижение добычи не подхлестнет рост цен, и не приведет к появлению у стран альянса нереалистичных обязательств по сокращению добычи, которые будет сложно поддерживать на фоне освобождения "российской" ниши на европейском рынке.

Экономика,ФРС,ЕС,
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