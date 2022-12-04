Эрдоган рассказал о работе Турции по газовому хабу Путина

«Господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому. В настоящее время организуется 540 новых буровых работ», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурф.