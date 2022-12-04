Эрдоган рассказал о работе Турции по газовому хабу Путина

Турция ведет подготовительные работы по газовому хабу. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому. В настоящее время организуется 540 новых буровых работ», — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурф.
Его слова приводит турецкая газета Takvim. Глава Турции также подчеркнул, что существует идея распределять природный газ, который пойдет в Европу через Турцию.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективы газового хаба в Турции. Инициатива создания такого хаба была предложена главой российского государства.