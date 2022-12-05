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2 часа назад

Уровень бедности на Украине вырастет до 25 процентов

Lenta.ruиещё 2

Вице-президент Всемирного банка (ВБ) Анна Бьерде в интервью газете Die Presse оценила стоимость восстановления Украины после окончания военных действий, а также предупредила о возрастании уровня бедности в стране к концу года.

Уровень бедности на Украине вырастет до 25 процентов
Фото: ТАССТАСС

«Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 миллиардов евро», — заявила она, отметив, что с тех пор эта сумма значительно увеличилась и на данный момент составляет порядка 500-600 миллиардов евро.

Бьерде также добавила, что до конца 2022 года на Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности, а уровень бедности в стране таким образом вырастет с двух до 25 процентов.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла выступил с призывом к украинским властям доверить проведение в стране расследований военных преступлений нейтральному независимому органу.

Экономика,Всемирный Банк,
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