Уровень бедности на Украине вырастет до 25 процентов

«Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 миллиардов евро», — заявила она, отметив, что с тех пор эта сумма значительно увеличилась и на данный момент составляет порядка 500-600 миллиардов евро.